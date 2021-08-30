Відомий виконавець Melovin розповів про свою участь у танцювальному шоу і зізнався, що спочатку хотів відмовитися

Як повідомляє Politeka.net, епатажний український співачок і улюбленець Андрія Данилка на нацвідборі" Євробачення "Melovin, який нещодавно збентежив шанувальників камінг-аутом, поділився, що став учасником "Танців з зірками", хоча спочатку думав відмовитися. Про це артист розповів в ефірі шоу "Твій день", а відео цього фрагмента опублікували в Instagram-акаунті телеканалу "1+1".

За словами Melovin, хоча про свою участь він заявив тільки зараз, але готується до ефірів танцювального проекту почав раніше. "Багато часу думав, не хотів брати участь, Я розумію, що це вихід із зони комфорту, ні-ні, це не для мене. Але потім зрозумів, що це ж круто, це якась така нова для мене пригода", - зізнався артист.

Українці тут же почали коментувати відео з Melovin: "У вашій студії вже сидить майбутній переможець Танців з зірками", "Але добре, що погодився! Буде класний сезон, буду вболівати за нього", "Невже всього за тиждень ми побачимо його на паркеті?", "Не можу дочекатися, так цікаво, як він впорається", "Класно", "Чекаю ефірів".

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