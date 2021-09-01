Украинский исполнитель Melovin (Константин Бочаров), который стал новым участником проекта «Танцы со звездами», поделился атмосферным видео, в котором собраны самые яркие летние моменты

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артист, который был любимчиком Андрея Данилко на Евровидении, опубликовал видео одной из своих поклонниц, которая, судя по ролику, была на всех концертах артиста. В подборке ее самых веселых летних приключений постоянно светился любимый артист. Судя по всему, Бочарова видео впечатлило, поэтому он решил поделиться ним со всеми своими поклонниками.

«mood ❤love FORE love», - подписал видео артист.

«Любовная любовь», «Без тебя бы таких видео не было, таких моментов… спасибо», «Спасибо тебе за любовь, Мэл! За нашу к тебе и за твою к нам. Наша жизнь с появлением в ней тебя правда стала похожа на счастливый калейдоскоп», «Самое крутое, это живые эмоции людей, такое атмосферное видео», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас артист активно готовится к танцевальному проекту, премьера которого состоится 5 сентября.

Напомним, что Melovin удивил странной выходкой, поклонники стали переживать: "Не пугай, ну".

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