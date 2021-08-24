Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі для «Євробачення» кілька років тому, показав, як розважається у звичайному житті

Молодий артист, який нещодавно приєднався до зоряного складу нового сезону "Танців з зірками", поділився веселим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На цих кадрах Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) розкрив себе шанувальникам з несподіваного боку.

На відео можна побачити, як виконавець у величезних стильних окулярах жує великий шматок паперу. Потім він випиває стопку алкоголю і запиває її мінеральною водою. Після цього дійства артист виглядає дуже задоволеним собою.

"Це що було?",- можна почути за кадром голос невідомої дівчини.

"Коли не хочеш щоб платила по чеку команда ... доводиться зжерти чек", - підписав дивні кадри співак.

Шанувальники MELOVIN-а тут же почали коментувати його публікацію.

"У сенсі?", "мій обід", "а причесон то який гарний, ух", "не лякай, ну!)) Все окей хоч?", "Запивон до Боржомі-віскі", "смачного", - пишуть люди.

Нагадаємо, фаворит Данилко Melovin заінтригував кадрами з партнеркою по "Танці з зірками".

Як повідомляла Politeka, фаворит Данилко Melovin вперше показав, як буде відпалювати на сцені «Танців з зірками».

Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA за лаштунками "Танців з зірками" зізналася, що у неї з Melovin.