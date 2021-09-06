Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как проводит выходной вместе с мужем

Так, 39-летняя звезда и ее 34-летний возлюбленный, тоже артист балета, Александр Стоянов похвастались в своих "сториз" в Инстаграм экскурсией в необычном месте, передает Politeka.net.

Стоянов с женой и друзьями позировали в музее. Для выхода в свет парочка выбрала удобные наряды, как для прогулки. Кухар была в футболке и джинсах, как впрочем и ее супруг, только на плечи балерина накинула красную накидку-шаль.

"Музей костюма и стиля. Место наполненное историей и невероятно позитивной энергией 😉 #киев Рекомендую 👌 @victoriyalysenko спасибо за запоминающуюся экскурсию)", - подписал фото Стоянов.

"Делаю то, от чего всегда получаю большое удовольствие - знакомлю замечательных красивых людей. Личностей", - говорится на кадре, который репостнула Кухар.

Отметим, Кухар со Стояновым вместе уже 12 лет, хотя официально расписались только два года назад (у Екатерины это второй брак). Оба они являются артистами Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевчено. Парочка воспитывает двоих детей, много путешествуют и не стесняются показывать свою любовь на камеру.

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