Солистка KAZKA, певица Александра Зарицкая, которая стала новой участницей «Танців з зірками», впечатлила совместным фото со своим партнером по шоу

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая танцует в паре с Юрием Мешковым. На свежем фото, которое певица опубликовала накануне второго прямого эфира, парочка сидела на полу, нежно смотря друг на друга.

«Привет, это мы) ваши Саша и Юра)) сегодня для нас очень волнующий эфир, ведь уже сегодня кто-то покинет проект @tanci1plus1. Мы танцуем очень зажигательный танец, и будем ждать ваш фидбэк!», - подписала фото Зарицкая.

В комментариях парочке оставили массу слов поддержки. Некоторые поклонники предположили, что между звездами вспыхнули чувства.

«Удачи, я за вас держу кулачки)))», «Успехов, вы молодцы, мы за вас, только вперед», «Голосуем только за вас! Вы лучшие», «Успехов, у вас все получится. Вы молодцы. Крутая пара», «Неужели это любовь?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александра Зарицкая в черном мини показала, какой соблазнительной может быть: "Саша будет на обложке".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая показала, с кем начинает утро: "Очень заряжает".

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая показала элегантный образ: "Интересный опыт".