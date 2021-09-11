Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька постала в ролі моделі на новій зйомці
Олександра Зарицька намагається вести Instagram в певному стилі і часто показує кадри зі зйомок нових проектів. Цього разу дівчина порадувала шанувальників незвичайними кадрами.
Як виявилося, дівчина взяла участь у новій фотосесії, де приміряла кілька різних образів спеціально для обкладинки глянцю. Змінила Олександра і зачіску з такої нагоди. Густі локони зірки заплели в тугі спіралі, які не стали прикрашати зайвими шпильками.
Яскравий образ з рожевим піджаком і образ з чорним платтям і червоною сорочкою вийшли вельми гармонійними і показали Олександру з різних сторін.
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"Обожнюю цей темп. З Буковеля на зйомку. Ваша Саша буде на обкладинці " - написала під кадрами Олександра.
Раніше Зарицька розкрила, що взяла участь у модному показі українського бренду для Ukrainian Fashion Week.
«Це було дуже магічно і одночасно важливо для мене... мене дуже надихає те, що зараз відбувається в модній і музичній індустріях України... Ну і чи варто вам говорити, як хвилююче мені було в ролі моделі? Проте далі ще більше. Тому залишайтеся з нами. Ох, цей рік це щось неймовірне!» ,- написала Зарицька.
Нагадавши, солістка KAZKA Зарицька замінила Осадчу в"Світському житті".
Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA Зарицька показала непідробну пристрасть з партнером в закуліссі"Танців з зірками".
Також Politeka писала, що солістка KAZKA розповіла, що відчуває до свого партнера по "Танцях з зірками".