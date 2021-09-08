Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, решила попробовать себя в роли телеведущей

Александра Зарицкая с ранних лет занимается музыкой, сообщает Politeka.net. Свою первую популярность звезда получила после участия в шоу «Голос країни» и «Х-фактор».

Однако артистка постоянно развивается, и пробует себя в разных шоу и программах. Так, Зарицкую пригласили на замену Кате Осадчей в ее программе "Світське життя".

Певица взяла комментарии у Екатерины Павленко из группы "Go_A", певицы Ольги Горбачевой и спортсменки Дарьи Белодед.

Для записи программы артистка выбрала зеленый костюм и черный берет.

"Звездную эстафету светских репортеров на этой неделе подхватывает солистка группы KAZKA😉 Вместе с Александрой мы посетили фестиваль художественных народных промыслов «Этника» 💙💛", - говорится в посте.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев:

"Что происходит с некогда популярной Ольгой Горбачевой, она что в какую-то веру ударилась...?🤦‍♀️🤔🤪", "Итак не маленькая "дЭвочка"- сказка 😂 Эти штаны ( модные понятно), ноги как у слона🐘 . Да еще и черные тракторы-копыта торчат. Ну красивая же, ну одень на ноги, какие-то легкие, женственные туфли, слипоны, кеды...".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая засветилась со стройным красавчиком из "Танців з зірками"

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