Катя Осадчая, которая недавно в третий раз стала мамой, снялась для журнала Viva еще будучи беременной

Как пишет Politeka.net, 37-летняя телеведущая Катя Осадчая, которую все знают благодаря телепрограмме об украинских звездах "Светская жизнь", недавно родила третьего сына от шоумена и телеведущего Юрия Горбунова. Пара воспитывает трех сыновей - двух общих и 19-летнего сына Осадчей от первого брака Илью.

В своем Instagram Осадчая часто делилась личными фотографиями во время беременности. Телеведущая даже решилась сняться для обложки журнала Viva и обнажила беременный живот. Снимок сделала известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

"Эта беременность промелькнула очень быстро, а малыш решил родиться скорее новое число @viva_ukraine_magazine , но на обложке и внутри необычайные фотографии Сони Плакидюк. Я запомню свое особое состояние из-за этих фотографий", - написала Катя Осадчая.

Зато поклонникам не понравилась такая откровенность телеведущей, о чем они и написали в комментариях.

"Вы очень красивая, но если честно думала, что вы не будете обнажатся, как другие. Или за это так много платят, что нельзя устоять", "Не ожидала от Кати такого открытого снимка ... Очень жаль .... (((", "И к чему это .... это личное, зачем выставлять на показ))", " Удивлена Вами, Катя! Неприятно потрясена обнаженным фото...Вы та, которая прятала сына от камер, выставляете напоказ беременность...Жаль, что верх берут деньги и популярность...увы!!!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Горбунов заставил украинцев скучать, показав закулисье новых "Танцев со звездами": "Как же не хватает рядом Тины".

Напомним, что Осадчая после родов поразила изменениями во внешности всего за неделю "Магия телевидения".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая на прогулке с сыновьями растрогала Астафьеву и жену Монатика: "у каждого парня...".