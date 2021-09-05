Молода мама Катя Осадча показала, як насолоджується прогулянкою зі своїми дітьми вересневим днем

Як пише Politeka.net, черговим радісним знімком зірка "Світського життя" поділилася у себе в Instagram.

Минулого місяця 37-річна українська телеведуча Катя Осадча, народила третього сина від шоумена Юрія Горбунова. Однак Катя не стала зволікати і швидко повернулася до роботи.

З приходом вихідних молода мама просто вирішила відпочити і насолодитися прекрасним часом, що вона і зробила.

Катя разом з чоловіком вирушила на прогулянку з новонародженим сином, не забувши прихопити свого 4-річного Ваню.

Подружжя гуляло вулицями не далеко від дому. Осадча катала новонародженого в колясці, а старший хлопчик Іван їздив на маленькому автомобілі. Фотографував сімейство отець Юрій Горбунов.

"Тепер наші прогулянки такі. У кожного хлопця свій транспорт", - написала Осадча.

Користувачі Мережі почали лайкати сімейний знімок, серед тих кому сподобалося виявилися співачка Даша Астаф'єва і дружина українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина.

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