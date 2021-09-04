Український телеведучий Юрій Горбунов здався разом зі старшим сином

як пише Politeka.net, Юрій Горбунов офіційно оформив стосунки з Катею Осадчою у 2017 році. Катя відразу ж народила телеведучому сина Івана, а нещодавно з'явилася на світ друга дитина. Юрій на своїй сторінці в Instagram вирішив поділиться знімком зі старшим сином, який використовували для обкладинки глянцю.

На новому фото Юрій обіймав Івана, розплившись в усмішці.

"Іван взяв найкраще від нас з Катею", - процитували слова Горбунова на обкладинці журналу.

"Хлопці", - написав Юрій під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків, включаючи зірку" жіночого кварталу " Марту Адамчук, і написали коментарі:

"Дуже красиві", "але файні які хлопці", "хлопці, мужички, здоров'я вам, будьте щасливі, миру і добра", "як назвали наймолодшого", "треба почитати, цікаво".

Нагадаємо, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками"

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов після народження другого сина вирішив повчитися вихованню дітей

Також Politeka писала, що Горбунов після народження другого сина вирішив повчитися вихованню дітей



