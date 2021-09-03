Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала себе після пологів

Зовсім недавно, 19 серпня, відома українка стала мамою втретє, передає Politeka.net. Осадча народила сина. Відомо, що у телеведучої також є дитина від першого шлюбу Ілля, який з'явився на світ у 2002 році, і син Іван - від колеги і чоловіка Юрія Горбунова.

Щасливі батьки поділилися новиною про народження дитини у своїх соцмережах, а пізніше стали ділитися кадрами того, як активно працюють.

У своєму новому сторіс Осадча розповіла про новий день. Ведуча зробила селфі, навівши камеру на дзеркало і показала, як виглядає після пологів.

На зірці була вільна майка з вирізом, а сама вона - без макіяжу і зачесала волосся назад.

"Насичений день попереду", - написала українська знаменитість.

Варто зазначити, що Осадча активно працювала протягом всієї вагітності, даючи собі перепочинок в теплих країнах.

Також зірка працювала і під час своєї попередньої вагітності. За її словами, дев'ять місяців пролетіли дуже швидко, а її син ще до народження побував на найважливіших заходах і кілька разів за кордоном.

До слова, син Осадчої і Горбунова, Іван, народився у 2017 році.

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