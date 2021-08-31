Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала о своем "сумасшедшем" дне

Известная украинка вместе со своим не менее известным супругом, Юрием Горбуновым, 19 августа снова стали родителями, передает Politeka.net. Новорожденный сын стал вторым общим ребенком в браке знаменитостей, и третьим для Осадчей.

Примечательно, что пара скрывала пол малыша, и раскрыла его только после рождения.

Несмотря на то, что телеведущая стала многодетной матерью, она продолжает активно работать.

В своем Инстаграм звезда регулярно делится кадрами того, где проводит время, как спешит на съемки и так далее.

В новом фото в сторис телеведущая рассказала о своем "сумасшедшем" дне. Звезда сделала селфи, едя в машине. Она прикрыла глаза темными очками.

"Вторник... Три часа времени на все", - подписала фото украинская знаменитость.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Катя Осадчая - успешная телеведущая, которую можно увидеть в разных популярных проектах. Звезда вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова в 2017-ом, в этом же году у пары появился первый общий сын Иван.

Примечательно, что тесное общение у будущих супругов завязалось на шоу "Голос. Діти".

Напомним, Осадчая в клетчатом пиджаке примерила на себе образ школьницы, в сети оценили

Как сообщала Politeka, Осадчая вырвалась на отдых без Горбунова и новорожденного сына

Также Politeka писала, Осадчая после третьих родов призналась, что не все было так, как она планировала