Известная ведущая Катя Осадчая показала себя в образе школьницы

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, девушка недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Екатерина в клетчатом пиджаке, надетым на белую рубашку с ярким школьным портфелем. Образ девушки напоминает школьницу.

"Лето пролетело стремительно 💫Наступного недели уже начнется учебный год. События последних лет нас научили, что нужно быть готовыми к разного, и к обучению оффлайн и к обучению онлайн...Желаю легкого учебного года для учеников и их родителей", пожелала телеведущая.

Поклонники засыпали Екатерину множеством комплиментов под публикацией: "Ох, какая красавица! Девочка и хватит", "Сама еще как школьница, умеете вы останавливать время".

Ранее сообщалось, Осадчая показала, чего ждать от Кароль, Поляковой и других звезд на концерте ко Дню Независимости: первые кадры

Также, Осадчая вырвалась на отдых без Горбунова и новорожденного сына: "Мамы поймут..."

Politeka рассказывала, Осадчая в объятиях Горбунова похорошела на глазах, украинцы в восторге: "Даже не верится, что..."