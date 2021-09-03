Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя после родов

Совсем недавно, 19 августа, известная украинка стала мамой в третий раз, передает Politeka.net. Осадчая родила сына. Известно, что у телеведущей также есть ребенок от первого брака Илья, который появился на свет в 2002 году, и сын Иван - от коллеги и мужа Юрия Горбунова.

Счастливые родители поделились новостью о рождении ребенка в своих соцсетях, а позже стали делиться кадрами того, как активно работают.

В своем новом сторис Осадчая рассказала о новом дне. Ведущая сделала селфи, наведя камеру на зеркало и показала, как выглядит после родов.

На звезде была свободная майка с вырезом, а сама она - без макияжа и зачесала волосы назад.

"Насыщенный день впереди", - написала украинская знаменитость.

Стоит отметить, что Осадчая активно работала на протяжении всей беременности, давая себе передышку в теплых странах.

Также звезда работала и во время своей предыдущей беременности. По ее словам, девять месяцев пролетели очень быстро, а ее сын еще до рождения побывал на самых важных мероприятиях и несколько раз за границей.

К слову, сын Осадчей и Горбунова, Иван, родился в 2017 году.

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