Известная телеведущая Катя Осадчая выложила видео, после которого ее жестко раскритиковали в сети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая является автором и ведущей программы "Світське життя", недавно родила третьего ребенка, и похоже, уже собирается вернуться к работе. На странице ее шоу в соцсети Instagram появилось видеообращение, в котором Катю просто не узнали.

В ролике телеведущая рассказывает о дистанционном обучении и рекламирует специальную онлайн-школу. Говорит это Катя в своем фирменном стиле, который, как и внешность не очень-то понравился украинцам. В комментариях телезвезду раскритиковали и за ее поддержку дистанционного обучения, и за внешность, и за манеру говорить.

"Перекаченные губы мешают ей разговаривать, это очень заметно и некрасиво", "Ужас, а не губы", "Трудно смотреть на мимику. Всё лицо напряжено", "Что с Катей?", "Катя, вам совершенно не подходят те утиные губы. Имели нормальные губы, а теперь как все", "Капец, ну зачем так издеваться над собой?", "Как неестественно и не красиво", "Зачем накачали губы? Вы и так красивая, а стали как все", "Что с губами?", "Катюша, а Вам действительно нравятся такие губы?", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, Изящная Осадчая засветилась в объятиях мускулистого Олега Винника, фанаты оценили: "Классно смотрятся".

Как сообщала Politeka, Осадчая с сожалением заговорила об уходящем лете: "Я не успела...".

Также Politeka писала, что Осадчая похвалилась сыном от первого брака, который уехал из Украины: "Моя гордость".