Известная украинская телеведущая Катя Осадчая раскрыла планы своего старшего сына на будущее

Как известно, совсем недавно знаменитая ведущая стала мамой в третий раз, родив еще одного сына в браке с Юрием Горбуновым. Однако, помимо двух сыновей от нынешнего мужа Осадчая воспитала еще одного ребенка от первого брака с бизнесменом и политиком Олегом Полищуком.

18-летний Илья Полищук уже давно не живет с матерью. Недавно парень выпустился из элитной школы Kyiv International School. Осадчая не могла пропустить это событие, и похвасталась кадрами с его выпускного. Впрочем, обычно ведущая крайне редко показывает своего старшего сына в соцсетях.

В новой публикации в своем Инстаграм ведущая решила раскрыть планы Ильи на будущее. Как выяснилось, ее сын покинул Украину, чтобы получить образование за рубежом. Его выбор пал на Мэрилендский университет в США.

На новом фото, опубликованном ведущей, парень позирует на ступеньках по дороге к своему новому месту учебы.

«Илья! Моя гордость!», - подписала фото Осадчая.

Судя по всему, ведущая осталась довольна выбором сына.

Напомним, Осадчая в клетчатом пиджаке примерила на себе образ школьницы, в сети оценили.

Как сообщала Politeka, Осадчая впервые показала новорожденного сына от Горбунова.

Также Politeka писала, что Горбунов показал, что вырастил на их с Осадчей огороде, размер впечатляет.