Известная телеведущая Катя Осадчая засветилась с Олегом Винником

Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. Позже у них появился ребенок - Иван, сейчас ему 4 года. Недавно Катя Осадча родила малыша, после чего сразу приступила к работе. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

Как известно, Катя Осадчая ведет уже многие годы программу "Свiтське життя", где показывает жизнь знаменитостей. Она часто встречается с украинскими звездами, среди которых и со знаменитым украинским певцом Олегом Винником. На этот раз на одном из фан-аккаунтов бек-вокалистки Олега Винника Таюне в Инстаграм появилось новое фото. Это архивный снимок, где Катя Осадчая и Олег Винник стоят рядом и обнимают друг друга.

"Искренность всегда заслуживает уважения", - пишут на фан-странице.

Поклонники засыпали телеведущую и певца множеством приятных слов в комментариях: "Вай, какие они", "Какой же Олег котя", "Супер", "Классно смотряться".

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