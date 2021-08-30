Популярная телеведущая Катя Осадчая поделилась новым фото на своей странице в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является украинской известной телеведущей. Она уже многие годы ведет передачу "Світське життя". Катя Осадчая в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, девушка недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Катя Осадчая светит лучезарной улыбкой в необычном желтом платье с узорами.

"30 августа 😅 будто еще только поздравляли друг друга с началом лета, строили планы, думали, что обязательно надо сделать и куда поехать.

Я не встретила рассвет в Одессе, не успела слетать в Париж, не распаковала сапборды) но в моей жизни теперь есть +1 самый родной парень и решил он родиться именно летом, в любимую мамину время года :) " , - рассказала Катя Осадчая.

Поклонники засыпали девушку комплиментами: "Вы просто сияете", "Катя, какая ты", "Какая же вы красивая".

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