Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как выглядела в школьные годы

Как пишет Politeka.net, 37-летняя Екатерина Осадчая, которая известна как ведущая телепрограммы "Светская жизнь", несколько лет назад вышла замуж за Юрия Горбунова. Пара воспитывает трех сыновей - двух общих и сына Осадчей Илью от первого брака.

В своем Instagram Осадчая часто делится с поклонниками личными и семейными фотографиями. На этот раз телеведущая опубликовала свое фото со школьных лет и написала, что в этом году 1 сентября они впервые за последние 12 лет не идут на праздник первого звонка, ведь старший сын Илья уже закончил школу и поехал на учебу в США, а общие сыновья с Горбуновым еще малы.

"В этом 1-го сентября, впервые за последние 12 лет, мы не идем в школу, школьник вырос и теперь студент, но через каких-то два года будем иметь нового первоклашку и накануне первого сентября я уже истерично думала о том, какую же школу выбрать))и странное ощущение, когда не надо на школьный базар 😅 ", - написала телеведущая.

Поклонники поставили почти 24 тысячи лайков за четыре часа и написали комментарии.

" 😍❤️🙌 спасибо, Катя ! и Вас поздравляем с первым днем осени !", "Похожа 😍 "," Хорошюсечка 🤣❣️ "," где шляпка 😍 ", " Похожа. Вас можно узнать по детскому фото", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Осадчая вспомнила, как выглядела до родов, покорив атмосферными кадрами: "Такая настоящая".

Напомним, что Осадчая рассказала о своем " Безумном "дне после родов:" Три часа времени на...".

A еще Politeka сообщала, что изящная Осадчая засветилась в объятиях мускулистого Олега Винника, фанаты оценили: "классно выглядят".