Відома телеведуча Катя Осадча засвітилася з Олегом Винником
Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Пізніше у них з'явилася дитина - Іван, зараз йому 4 роки. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
Як відомо, Катя Осадча веде вже багато років програму "Світське життя", де показує життя знаменитостей. Вона часто зустрічається з українськими зірками, серед яких і зі знаменитим українським співаком Олегом Винником. Цього разу на одному з фан-акаунтів бек-вокалістки Олега Винника Таюне в Instagram з'явилося нове фото. Це архівний знімок, де Катя Осадча і Олег Винник стоять поруч і обіймають один одного.
"Щирість завжди заслуговує на повагу", - пишуть на фан-сторінці.
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Шанувальники засипали телеведучу і співака безліччю приємних слів в коментарях: "Вай, які вони", "Який же Олег котя", "Супер", "Класно виглядають".
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