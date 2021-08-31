Відома телеведуча Катя Осадча засвітилася з Олегом Винником

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Пізніше у них з'явилася дитина - Іван, зараз йому 4 роки. Нещодавно Катя Осадча народила малюка, після чого відразу приступила до роботи. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Як відомо, Катя Осадча веде вже багато років програму "Світське життя", де показує життя знаменитостей. Вона часто зустрічається з українськими зірками, серед яких і зі знаменитим українським співаком Олегом Винником. Цього разу на одному з фан-акаунтів бек-вокалістки Олега Винника Таюне в Instagram з'явилося нове фото. Це архівний знімок, де Катя Осадча і Олег Винник стоять поруч і обіймають один одного.

"Щирість завжди заслуговує на повагу", - пишуть на фан-сторінці.

Шанувальники засипали телеведучу і співака безліччю приємних слів в коментарях: "Вай, які вони", "Який же Олег котя", "Супер", "Класно виглядають".

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