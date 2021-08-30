Популярна телеведуча Катя Осадча поділилася новим фото на своїй сторінці в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є українською відомою телеведучою. Вона вже багато років веде передачу "Світське життя". Катя Осадча у шлюбі з українським ведучим Юрієм Горбуновим. Як повідомлялося раніше, дівчина нещодавно народила сина, і тепер у неї троє дітей. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Катя Осадча світить променистою посмішкою в незвичайній жовтій сукні з візерунками.

"30 серпня 😅 ніби ще тільки вітали одне одного з початком літа, складали плани, думали, що обов’язково треба зробити і куди поїхати.



Я не зустріла світанок в Одесі, не встигла злітати в Париж, не розпакувала сапборди) але в моєму житті тепер є +1 найрідніший хлопець і вирішив він народитися саме влітку, в улюблену мамину пору року :)" ,- розповіла Катя Осадча.

Шанувальники засипали дівчину компліментами: "Ви просто сяєте", "Катя, яка ти", "Яка ж ви красива".

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