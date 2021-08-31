Відома українська ведуча Катя Осадча показала яскраві моменти цього літа

Буквально пару тижнів тому телеведуча стала мамою втретє, народивши ще одного сина. Така важлива подія не могла не зробити це літо незабутнім для Осадчої та її чоловіка Юрія Горбунова.

Як пише Politeka.net, цьому ведуча присвятила новий пост у своєму Instagram.

"Дякую, літо! Це були неймовірні місяці очікування, знімання, полоти, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала Осадча.

У своєму пості вона поділилася двома знімками. На першому ведуча позує, сидячи на краю басейну в злитому білому купальнику. Це фото було зроблено ще до народження її третього сина, тому на ньому можна розглянути вагітний живіт Каті.

На другому фото Осадча вже плавала в басейні зі своїм середнім сином Іваном.

Шанувальники ведучої не змогли пройти повз її поста.

"Неймовірно красиві кадри. Щирі", "неймовірна жінка. Від вас так і віє теплом і щастям", "Катя ви дуже ніжна і мила тут!", "Вау! Яка красива", " Катя, вам дуже йде вагітність!", "Катя, ви тут зовсім на себе не схожа. Такий шарм, така неймовірна", "така мила і справжня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча розповіла про свій "божевільний" день після пологів.

Як повідомляла Politeka, витончена Осадча засвітилася в обіймах м'язистого Олега Винника, фанати оцінили.

Також Politeka писала, що Осадча похвалилася сином від першого шлюбу, який виїхав з України.