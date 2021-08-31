Известная украинская ведущая Катя Осадчая показала яркие моменты этого лета

Буквально пару недель назад телеведущая стала мамой в третий раз, родив еще одного сына. Такое важное событие не могло не сделать это лето незабываемым для Осадчей и ее мужа Юрия Горбунова.

Как пишет Politeka.net, этому ведущая посвятила новый пост в своем Инстаграм.

«Спасибо, лето! Это были невероятные месяца ожидания, съемок, полетов, отдыха и знакомства с новым человеком», - написала Осадчая.

В своем посте она поделилась двумя снимками. На первом ведущая позирует, сидя на краю бассейна в слитном белом купальнике. Это фото было сделано еще до рождения ее третьего сына, поэтому на нем можно рассмотреть беременный живот Кати.

На втором фото Осадчая уже плавала в бассейне со своим средним сыном Иваном.

Поклонники ведущей не смогли пройти мимо ее поста.

«Невероятно красивые кадры. Искренние», «Невероятная женщина. От вас так и веет теплом и счастьем», «Катя вы очень нежная и милая здесь!», «Вау! Какая красивая», «Катя, вам очень идет беременность!», «Катя, вы здесь совсем на себя не похожа. Такой шарм, такая невероятная», «Такая милая и настоящая», - пишут люди.

Напомним, Осадчая рассказала о своем "сумасшедшем" дне после родов.

Как сообщала Politeka, изящная Осадчая засветилась в объятиях мускулистого Олега Винника, фанаты оценили.

Также Politeka писала, что Осадчая похвалилась сыном от первого брака, который уехал из Украины.