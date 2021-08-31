Популярна українська телеведуча Катя Осадча розповіла про свій "божевільний" день

Відома українка разом зі своїм не менш відомим чоловіком, Юрієм Горбуновим, 19 серпня знову стали батьками, передає Politeka.net. Новонароджений син став другою спільною дитиною в шлюбі знаменитостей, і третім для Осадчої.

Примітно, що пара приховувала стать малюка, і розкрила його тільки після народження.

Попри те, що телеведуча стала багатодітною матір'ю, вона продовжує активно працювати.

У своєму Instagram зірка регулярно ділиться кадрами того, де проводить час, як поспішає на зйомки і так далі.

У новому фото в сторіс телеведуча розповіла про свій "божевільний" день. Зірка зробила селфі, їдучи в машині. Вона прикрила очі темними окулярами.

"Вівторок... Три години часу на все", - підписала фото Українська знаменитість.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Катя Осадча - успішна телеведуча, яку можна побачити в різних популярних проектах. Зірка вийшла заміж за шоумена Юрія Горбунова у 2017-му, в цьому ж році у пари з'явився перший спільний син Іван.

Примітно, що тісне спілкування у майбутнього подружжя зав'язалося на шоу "Голос. Діти".

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