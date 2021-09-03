Український виконавець Melovin, який став новим учасником проєкту "Танці з зірками", прийшов на презентацію нового сезону шоу в незвичному образі

Як пише Politeka.net, популярний український виконавець та фаворит Андрія Данилка на Нацвідборі "Євробачення" Костянтин Бочаров побудував успішну кар’єру під псевдонімом Melovin. Нещодавно, після дуже гучного камінг-аутом, співак розповів, що погодився на участь у "Танцях з зірками", хоча спочатку думав відмовитися.

Melovin часто розповідає шанувальникам подробиці особистого життя та публікує різні відео у своєму Instagram. Цього разу співак опублікував частинку інтерв’ю з Катериною Осадчою на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками", куди прийшов у дуже незвичному наряді. Співак був одягнений у чорну блузку з блискучими рукавами та чорну спідницю із розрізом, образ доповнив широким поясом та макіяжем.

"Вже бачу ці заголовки преси, бо занадто ексклюзив 🔥 Tanci1plus1 вже цієї неділі 😎", - написав виконавець.

Шанувальники підтримали Melovin у виборі одягу та написали багато коментарів.

"У суконь немає гендеру 🤟🏻🔥", " Ти весь у нас занадто ексклюзив))", " Розрив шаблонів - твоє все) Люблю в тобі цю сміливість і завзятість, з яким ти йдеш вперед, змітаючи все на шляху ♈🔥", "В одяга немає гендеру !!! Продовжуй руйнувати стереотипи !!!", "Доводиш людей "до нестями" своїми образами 😂🔥", " Знаєш десь рік чи два тому я б дуже здивувалася такому наряду, але ти навчив вже чекати від тебе чого завгодно. Я думаю нас вже нічим не шокувати 😂 І так, тобі йде 👌", " У кого ви перетворюєтеся?! ☺", " Я не зовсім згодна, що у одягу немає гендеру, але це твій вибір, але виглядає не дуже вдало", - написали в мережі.

Співак відповів коментарам дуже іронічно.

"Поки я клоун, ви все ще перебуваєте в моєму цирку і сидячи в правому ряду граєте за моїми правилами!) Насолоджуйтесь", - написав Melovin.

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