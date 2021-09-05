Молодая мама Катя Осадчая показала, как наслаждается прогулкой со своими детьми сентябрьским днем

Как пишет Politeka.net, очередным радостным снимком звезда «Светской жизни» поделилась у себя в Инстаграм.

В прошлом месяце 37-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая, родила третьего сына от шоумена Юрия Горбунова. Однако Катя не стала медлить и быстро вернулась к работе.

С приходом выходных молодая мама просто решила отдохнуть и насладиться прекрасным временем, что она и сделала.

Катя вместе с мужем отправилась на прогулку с новорожденным сыном, не забыв прихватить своего 4-летнего Ваню.

Супруги гуляли по улицам не далеко от дома. Осадчая катала новорожденного в коляске, а старший мальчик Иван ездил на маленьком автомобиле. Фотографировал семейство отец Юрий Горбунов.

"Теперь наши прогулки такие. У каждого парня свой транспорт", — написала Осадчая.

Пользователи сети принялись лайкать семейный снимок, среди тех кому понравилось оказались певица Даша Астафьева и супруга украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина.

Ранее Politeka писала, что Горбунов признался, что удалось передать сыну от себя и Осадчей: "Иван взял....".

Напомним, что любимец Андрея Данилко MELOVIN предстал перед Осадчей в женской юбке: "В кого вы превращаетесь...".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая показала, как выглядит после третьих родов: "Без макияжа и...".