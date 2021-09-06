Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала себе перед пологами
Популярна ведуча українського ТБ нещодавно стала мамою втретє, передає Politeka.net. Осадча народила третього сина. Відомо, що у зірки є дитина від першого шлюбу Ілля, який з'явився на світ у 2002 році, і син Іван - від колеги і чоловіка Юрія Горбунова.
Примітно, що останні пологи відбулися раптово - на кілька тижнів раніше.
Всю вагітність українська знаменитість активно працювала. У своєму Instagram Осадча показала останні кадри, зняті перед пологами.
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Так, на фото красуня виблискує з круглим животом і різних нарядах. Зірка проводила зйомку з артистом "Квартал 95" Євгеном Кошовим, співачкою Джамалою і з родиною прем'єр-міністра України Денисом Шмигалем.
В кінці серії знімків Осадча виклала фото на якому вона позує у білій сукні з квітковим принтом, а на її голові був гарний обруч.
Фото було зроблено в ліфті:
"Все додому", - підписала його Осадча.
А далі вона додала:"Останнє селфі перед пологами".
Зазначимо, Катя Осадча і всю попередню вагітність провела в роботі. Тоді вона приховувала, хто батько дитини, але пізніше розповіла, що будує стосунки з колегою Юрієм Горбуновим. У 2017 році закохані стали батьками першої спільної дитини.
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