Катю Осадчую, которая недавно вернулась на телеэкраны после родов, раскритиковали за выбор образов

Как пишет Politeka.net, 37-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая, которую все знают благодаря программе "Светская жизнь", которую Катя ведет уже более 15 лет, недавно родила третьего сына от шоумена Юрия Горбунова. Однако звезда не стала медлить и быстро вернулась к работе. Сейчас Осадчая работает над новым сезоном "Светской жизни".

На официальной странице телеканала "1+1" в Instagram опубликовали образы известной телеведущей, у которых она появится в выпусках нового сезона "Светской жизни".

"Какой образ Кати Осадчей @kosadcha со съемок нового сезона "Светской жизни" тебе нравится больше?✨ Делись в комментариях и не пропусти премьеру нового сезона "Светской жизни" уже завтра в 18:30 на 1+1❤️", - написали на странице.

Однако поклонникам шоу не понравилось ни одно платье Осадчей, о чем они написали в комментариях.

"Если честно, то ни один", "К сожалению, никакой", "Никакой. Извините, она не имеет хорошего вкуса и не умеет одеться так, чтобы выглядеть красиво. Ничего личного, но давно за ней наблюдаю и удивляюсь тотальной безвкусице. Печальная история: деньги есть, а эстетический вкус отсутствует", "Никакой", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Горбунов признался, что удалось передать сыну от себя и Осадчей: "Иван взял....".

Напомним, что любимец Андрея Данилко MELOVIN предстал перед Осадчей в женской юбке: "В кого вы превращаетесь...".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая показала, как выглядит после третьих родов: "Без макияжа и...".