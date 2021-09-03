Телеведуча Катя Осадча показала себе, вразивши образом
Як пише Politeka.net, Катя Осадча нещодавно народила третього сина. Але красуня відразу вирішила повернутися до роботи, засвітившись на Тижні моди в Києві. Тепер Катя вирішила анонсувати новий сезон "Світського життя", показавши ефектний образ в Instagram.
На новому фото красуня була в прозорій чорній сукні, а образ доповнила стильним капелюшком. Дівчина додала пару фото, хвалячись фігурою після пологів.
"Back to business.
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5 вересня ми починаємо наш новий телевізійний сезон, ви давно запитували нас про зручний час виходу, ми вас почули і тепер ми будемо виходити щонеділі о 18:30. До зустрічі в ефірі", - написала Осадча.
Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:
"Матуся трьох дітей, дуже шикарна дівчина, приклад для всіх, форми ідеальні, клас", "Катерина, захоплююся вами, не тільки як ведучою, але і як дружиною і мамою! Ви красуня у всіх сенсах цього слова"," ви дуже красива і в хорошій формі після пологів"," Супер","Катрін, ви прекрасна".
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