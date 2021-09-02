"Никогда не видела чтоб вы так смеялись"

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал свою жену Катю Осадчую на работе в преддверии старта нового сезона «Танців з зірками»

Как известно, Осадчая всего несколько недель назад стала матерью в третий, родив второго сына в браке с Горбуновым. Счастью родителей не было предела, однако это не помешало ведущим оставаться вовлеченными в свою работу.

Сейчас они активно готовятся к премьере нового сезона популярного шоу «Танці з зірками», где оба выступают ведущими. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Горбунов решил поделиться милым совместным фото с презентации проекта.

«Мы на работе!! Сколько радости!! Презентация нового сезона Танцев со звездами!! Смотрим! Уже в это воскресенье!! На 1 + 1 в 21.00!!», - написал ведущий.

На фото они с Осадчей позируют в обнимку и счастливо улыбаются. При этом ведущая одета в короткое черное платье с полупрозрачной накидкой и серебристыми украшениями, а ее образ завершает маленькая черная шляпка с перьями.

Украинцы не смогли пройти мимо этого поста.

«Любит Юра Катю в лучшем виде продемонстрировать», «Два позитивчика. Вы классные!», «Как вы все успеваете?», «Афигеть. Никогда не видела чтоб вы так смеялись, очень красивое фото», - пишут люди.

Напомним, Горбунов удивил Сумскую своей внешностью задолго до славы.

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила внешностью до популярности, всплыли редкие детские фото.

Также Politeka писала, что 51-летний Горбунов растаял от счастья с крошечным сыном на руках, Катя рядом.