Телеведущая Катя Осадчая показала себя, впечатлив образом
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая недавно родила третьего сына. Но красотка сразу решила вернуться к работе, засветившись на неделе моды в Киеве. Теперь Катя решила анонсировать новый сезон "Светской жизни", показав эффектный образ в Инстаграм.
На новом фото красотка была в прозрачном черном платье, а образ дополнила стильной шляпкой. Девушка добавила пару фото, хвастаясь фигурой после родов.
"Back to business.
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Пока далеко до моей идеальной формы, но профессиональную форму держать получалось лучше :)
5 сентября мы начинаем наш новый телевизионный сезон, вы давно спрашивали нас о удобное время выхода, мы вас услышали и теперь мы будем выходить каждое воскресенье в 18:30. До встречи в эфире", - написала Осадчая.
Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мамочка троих детей, очень шикарная девушка, пример для всех, формы идеальные, класс", "Катерина, восхищаюсь вами, не только как ведущей, но и как женой и мамой! Вы красотка во всех смыслах этого слова", "Вы очень красивая и в хорошей форме после родов", "Супер", "Катрин, вы прекрасна".
Напомним, любимчик Андрея Данилко Melovin предстал перед Осадчей в женской юбке
А еще Politeka сообщали, что Горбунов засветил Осадчую, которая только родила ему сына, на работе
Также Politeka писала, что Осадчая поразила внешностью до популярности, всплыли редкие детские фото