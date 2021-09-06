Телеведущая была вся в работе

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя перед родами

Популярная ведущая украинского ТВ недавно стала мамой в третий раз, передает Politeka.net. Осадчая родила третьего сын. Известно, что у звезды есть ребенок от первого брака Илья, который появился на свет в 2002 году, и сын Иван - от коллеги и мужа Юрия Горбунова.

Примечательно, что последние роды состоялись внезапно - на несколько недель раньше.

Всю беременность украинская знаменитость активно работала. В своем Инстаграм Осадчая показала последние кадры, снятые перед родами.

Так, на фото красотка блистает с круглым животом и разных нарядах. Звезда проводила съемку с артистом "Квартал 95" Евгением Кошевым, певицей Джамалой и с семьей премьер-министра Украины Денисом Шмыгалем.

В конце серии снимков Осадчая выложила фото на котором она позирует в белом платье с цветочным принтом, а на ее голове был красивый обруч.

Фото было сделано в лифте:

"Все домой", - подписала его Осадчая.

А далее она добавила: "Последнее селфи перед родами".

Отметим, Катя Осадчая и всю предыдущую беременность провела в работе. Тогда она скрывала, кто отец ребенка, но позже рассказала, что строит отношения с коллегой Юрием Горбуновым. В 2017 году влюбленные стали родителями первого общего ребенка.

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