Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя перед родами
Популярная ведущая украинского ТВ недавно стала мамой в третий раз, передает Politeka.net. Осадчая родила третьего сын. Известно, что у звезды есть ребенок от первого брака Илья, который появился на свет в 2002 году, и сын Иван - от коллеги и мужа Юрия Горбунова.
Примечательно, что последние роды состоялись внезапно - на несколько недель раньше.
Всю беременность украинская знаменитость активно работала. В своем Инстаграм Осадчая показала последние кадры, снятые перед родами.
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Так, на фото красотка блистает с круглым животом и разных нарядах. Звезда проводила съемку с артистом "Квартал 95" Евгением Кошевым, певицей Джамалой и с семьей премьер-министра Украины Денисом Шмыгалем.
В конце серии снимков Осадчая выложила фото на котором она позирует в белом платье с цветочным принтом, а на ее голове был красивый обруч.
Фото было сделано в лифте:
"Все домой", - подписала его Осадчая.
А далее она добавила: "Последнее селфи перед родами".
Отметим, Катя Осадчая и всю предыдущую беременность провела в работе. Тогда она скрывала, кто отец ребенка, но позже рассказала, что строит отношения с коллегой Юрием Горбуновым. В 2017 году влюбленные стали родителями первого общего ребенка.
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