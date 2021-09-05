Відомий український ведучий Юрій Горбунов викликав бурхливу дискусію в мережі своїм фото зі зйомок "Танців з зірками"

Як відомо, прем'єра нового сезону популярного танцювального шоу відбулася ввечері 5 вересня. Цього разу склад суддів і ведучих трохи змінився, тому глядачам ще належить звикнути до нових облич.

За традицією, прямо перед виходом нового епізоду шоу його ведучий Юрій Горбунов поділився у своєму Instagram фото зі знімального майданчика. Цього року він постав без своєї партнерки Тіни Кароль, яка раніше вела з ним шоу з голд-руму. У новому сезоні замість неї ведучою буде Іванна Онуфрійчук, яка раніше вже з'являлася на балконі «Танців».

"Ми в ефірі! Танці з зірками!", - підписав свій знімок Горбунов.

У коментарях до його посту українці тут же почали висловлювати свої думки про новий сезон. Зокрема, багато хто шкодував про те, що в ньому не буде Кароль.

"Без Тіни нудно. Нова ведуча ніяка", "як же не вистачає поруч Тіни, ну це просто ... Розлучили легендарних ведучих", "нова ведуча нецікавая, без харизми ... все інше за старим, не відчувається ніякого оновлення ...", "Без Тіни навіть краще", "А раніше було Селфі з Тіною) Юр, нова ведуча зовсім не дуже? навіть для фотки?", "Дивимося. Всі класні всі супер", "не вистачає Каті Осадчої", - пишуть люди.

Нагадаємо, новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена партнерок, в мережі обурюються.

Як повідомляла Politeka, нова ведуча "Танців з зірками", про яку мало хто чув, нарвалася на критику українців.

Також Politeka писала, що Горбунов зізнався, що вдалося передати синові від себе і Осадчої.