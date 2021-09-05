Телеведуча Катя Осадча через тиждень після народження сина повернулася до зйомок "Світського життя"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча, яка кілька тижнів тому народила сина в шлюбі з Юрієм Горбуновим, вже через тиждень після виписки з пологового будинку повернулася до роботи. На сторінці її програми "Світське життя" в Instagram опублікували милі знімки, на яких зірку можна побачити перед пологами і через тиждень після них.

На першій фотографії Катя ще вагітна, правда її округлий живіт трохи прихований за красивим світлим платтям з квітковим візерунком. Волосся телеведучої зібрані в елегантну зачіску і прикрашені стильним обідком, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка. На другій фотографії Осадча відображена вже після пологів, на ній довге синє плаття і незвичайна капелюшок, а на обличчі все та ж чарівна посмішка.

У підписі до фото говориться: "Ці фотографії зроблені з різницею в тиждень, за яку @kosadcha встигла втретє стати мамою. І ось сьогодні вже о 18.30 розпочинаємо новий сезон "Світського життя", де ви побачите телеведучу в обох станах. Магія телебачення".

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