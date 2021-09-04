Украинский телеведущий Юрий Горбунов порадовал семейными кадрами на отдыхе с сыновьями
Популярная телеведущая вместе с Юрием Горбуновым снова стали родителями и теперь показывают в Инстаграм счастливые фото с малышом на прогулке. В этот раз сам Юрий отличился, отправившись вместе с сыновьями гулять.
Как известно, живет пара в закрытом коттеджном поселке с роскошными виллами и частными дворами, а их соседями являются знаменитые артисты Потап и Настя Каменских. Дружат звезды семьями и нередко ходят в гости друг к другу.
Сейчас Юрий устроил прогулку с детьми и умилил кадром с сыновьями.
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«Субота!!Гуляяем. Три мушкитера!» - написал Горбунов.
«Класс👏🙌; Как же назвали младшего братика Вани и Ильи?; супер, три Горбунова; молодцы какие; какие вы энергичные; папа рулит🔥» - отвечают фанаты под постами.
Напомним, Юрий Горбунов официально оформил отношения с Катей Осадчей в 2017 году. Катя сразу же родила телеведущему сына Ивана, а недавно появился на свет второй ребенок. Юрий на своей страничке в Инстаграм решил поделится снимком со старшим сыном, который использовали для обложки глянца.
Напомним, Горбунов объявил имена всех партнеров звездных участников "Танців з зірками"
А еще Politeka сообщала, что Горбунов после рождения второго сына решил поучиться воспитанию детей
Также Politeka писала, что Горбунов после рождения второго сына решил поучиться воспитанию детей