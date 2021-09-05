Телеведущая Катя Осадчая спустя неделю после рождения сына вернулась к съемкам "Світського життя"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая несколько недель назад родила сына в браке с Юрием Горбуновым, уже через неделю после выписки из роддома вернулась к работе. На странице ее программы "Світське життя" в Instagram опубликовали милые снимки, на которых звезду можно увидеть перед родами и спустя неделю после них.

На первой фотографии Катя еще беременна, правда ее округлый живот немного скрыт за красивым светлым платьем с цветочным узором. Волосы телеведущей собраны в элегантную прическу и украшены стильным ободком, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка. На второй фотографии Осадчая запечатлена уже после родов, на ней длинное синее платье и необычная шляпка, а на лице все та же очаровательная улыбка.

В подписи к фото говорится: "Эти фотографии сделаны с разницей в неделю, за которую @kosadcha успела третий раз стать мамой. И вот сегодня уже в 18.30 начинаем новый сезон "Світського життя", где вы увидите телеведущую в обоих состояниях. Магия телевидения".

Напомним, Осадчая на прогулке с сыновьями растрогала Астафьеву и жену Монатика: "У каждого парня..."

Как сообщала Politeka, "Три Горбунова": семейство Осадчей на прогулке растрогало новыми семейными фото.

Также Politeka писала, что Осадчая в платье-сеточке нарвалась на критику в сети: "Удивляюсь тотальной безвкусице".