Известная телеведущая Катя Осадчая показала кадры с закулисья скандальной съемки
Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. Недавно Катя Осадча родила малыша. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз телеведущая поделилась кадрами с бекстейджа недавней съемки в Инстаграм. Как известно, съемку проводила Соня Плакидюк для журнала "Viva". В сети на Катю Осадчую "накинулись" из-за фото, где беременная телеведущая прикрылась лишь простыней.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Шоптенко жестко раскритиковали после первого эфира «Танців з зірками»: «Неужели нет новых и…»
Погода помучает украинцев перед потеплением, температура сильно упадет: куда придет настоящая осень
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Также она показала еще несколько образов, в которых проводилась съемка. На телеведущей красовалось длинное пышное платье цвета фуксия.
На съемке присуствовал муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, с которым также она сделала снимок.
Напомним, что недавно телеведущая поделилась кадром со скандальной съемки, вот что получилось:
Поклонники телеведущей оставили ей множество комментариев под публикацией, где не одобряют её образ: "Вы очень красивая, но если честно думала, что Вы не будете оголятся, как другие. Или за это так много платят, что нельзя устоять", "И к чему это....это личное, зачем выставлять на показ))", "Не ожидала от Кати такого открытого снимка...Очень ЖАЛЬ..", "Видно у нее видимо не такой живот, как у всех".
Ранее сообщалось, Осадчая рассказала, сколько лишних килограмм набрала во время беременности: "Те разы они ушли очень быстро..."
Также, Катя Осадчая разделась на последнем месяце беременности, фото уже в Сети: "Неприятно потрясена…"
Politeka рассказывала, Осадчая обнародовала любопытные фото с Кошевым и не только: "Последнее селфи перед родами"