Известная телеведущая Катя Осадчая показала кадры с закулисья скандальной съемки

Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. Недавно Катя Осадча родила малыша. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз телеведущая поделилась кадрами с бекстейджа недавней съемки в Инстаграм. Как известно, съемку проводила Соня Плакидюк для журнала "Viva". В сети на Катю Осадчую "накинулись" из-за фото, где беременная телеведущая прикрылась лишь простыней.

Также она показала еще несколько образов, в которых проводилась съемка. На телеведущей красовалось длинное пышное платье цвета фуксия.

На съемке присуствовал муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, с которым также она сделала снимок.

Напомним, что недавно телеведущая поделилась кадром со скандальной съемки, вот что получилось:

Поклонники телеведущей оставили ей множество комментариев под публикацией, где не одобряют её образ: "Вы очень красивая, но если честно думала, что Вы не будете оголятся, как другие. Или за это так много платят, что нельзя устоять", "И к чему это....это личное, зачем выставлять на показ))", "Не ожидала от Кати такого открытого снимка...Очень ЖАЛЬ..", "Видно у нее видимо не такой живот, как у всех".

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