Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая 19 августа в третий раз стала мамой, и сейчас ее фигура только приходит в норму
Звезда в браке с коллегой Юрием Горбуновым родила третьего сына, передает Politeka.net. Известно, что телеведущие уже воспитывают общего ребенка Ивана (2017 г.р), а также звезда - мама Ильи (2002 г.р.) от предыдущего брака.
Во время своих беременностей Осадчая активно продолжала работу. И практически сразу после родов вернулась к ней.
Примечательно, что беременности практически никак не отразились на фигуре звезды. В своем интервью viva.ua Екатерина рассказала секрет стройности.
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Так, по ее словам, она старается не набирать много веса, чтобы быстрее прийти в форму.
"В сумме лишних набранных килограммов все три беременности примерно одинаковы. Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилось более тщательным", - поделилась Осадчая.
Звезда призналась, что из-за плотного графика ей иногда просто не хватает времени поесть.
"В среднем за беременность я набираю примерно 15-17 кг. Те разы они ушли очень быстро, как будет сейчас, не знаю", - поделилась телеведущая.
Отметим, Катя Осадчая - не только журналистка, но и модель.
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