Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая предстала в роли модели на новой съемке
Александра Зарицкая старается вести Инстаграм в определенном стиле и часто показывает кадры со съемок новых проектов. В этот раз девушка обрадовала поклонников необычными кадрами.
Как оказалось, девушка приняла участие в новой фотосессии, где примерила несколько разных образов специально для обложки глянца. Сменила Александра и прическу по такому случаю. Густые локоны звезды заплели в тугие спирали, которые не стали украшать лишними заколками.
Яркий образ с розовым пиджаком и образ с черным платьем и алой рубашкой получились весьма гармоничными и показали Александру с разных сторон.
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«Обожаю этот темп. С Буковеля на съемку. Ваша Саша будет на обложке» - написала под кадрами Александра.
Ранее Зарицкая раскрыла, что приняла участие в модном показе украинского бренда для Ukrainian Fashion Week.
«Это было очень магически и одновременно важно для меня… Меня очень вдохновляет то, что сейчас происходит в модной и музыкальной индустриях Украины… Ну и стоит ли вам говорить, как волнительно мне было в роли модели? Но дальше еще больше. Поэтому оставайтесь с нами. Ох, этот год это что-то невероятное!», - написала Зарицкая.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заменила Осадчую в "Світському житті".
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая показала неподдельную страсть с партнером в закулисье "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что солистка KAZKA рассказала, что чувствует к своему партнеру по "Танцях з зірками".