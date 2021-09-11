Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая предстала в роли модели на новой съемке

Александра Зарицкая старается вести Инстаграм в определенном стиле и часто показывает кадры со съемок новых проектов. В этот раз девушка обрадовала поклонников необычными кадрами.

Как оказалось, девушка приняла участие в новой фотосессии, где примерила несколько разных образов специально для обложки глянца. Сменила Александра и прическу по такому случаю. Густые локоны звезды заплели в тугие спирали, которые не стали украшать лишними заколками.

Яркий образ с розовым пиджаком и образ с черным платьем и алой рубашкой получились весьма гармоничными и показали Александру с разных сторон.

«Обожаю этот темп. С Буковеля на съемку. Ваша Саша будет на обложке» - написала под кадрами Александра.

Ранее Зарицкая раскрыла, что приняла участие в модном показе украинского бренда для Ukrainian Fashion Week.

«Это было очень магически и одновременно важно для меня… Меня очень вдохновляет то, что сейчас происходит в модной и музыкальной индустриях Украины… Ну и стоит ли вам говорить, как волнительно мне было в роли модели? Но дальше еще больше. Поэтому оставайтесь с нами. Ох, этот год это что-то невероятное!», - написала Зарицкая.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заменила Осадчую в "Світському житті".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая показала неподдельную страсть с партнером в закулисье "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA рассказала, что чувствует к своему партнеру по "Танцях з зірками".