Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, рассказала о партнере по "Танцам з зірками"

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая решила стать участницей нового сезона "Танці з зірками". В первом же выступлении Зарицкая Юрий Мешков получили много комплиментов от судей, набрав 16 баллов по итогу выступления. В Инстаграм Александра рассказала, что чувствует к своему партнеру.

"Никогда не говори никогда". Люблю это выражение. Согласившись на @ tanci1plus1 я сильно рисковала, понимая, что это будет тяжелый период в моей жизни и мне понадобится много сил и терпения для него. И у меня есть очень важная миссия, о которой вы будете узнавать больше и больше во время проекта. Я буду стараться дальше так сильно, как никогда. Вчера я почувствовала, что являюсь частью чего-то магического, а еще почувствовала совершенно новые эмоции и чувства, ранее которых я не испытывала никогда. А еще, я поняла, что мне так сильно повезло с партнером", - написал Александра.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Засверкала звездочка", "Выступление крутой, Саш ты молодец мы с тобой", "Вы очаровательная, созерцала по вашему танцем на одном дыхании", "Я вас, особое уважение партнеру он вас очень дополняет и мне кажется окрыляет".

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