Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала чувственный образ

Как пишет Politeka.net, Зарицкая является популярной украинской певицей. Песни красотки настолько популярны, что видеоработы на них посмотрели сотни миллионов фанатов по всему миру. Сейчас Александра решила участвовать в проекте "Танці з зірками". Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото Зарицкая позировала в черном платье, накинув сверху плащ. Фото было черно-белым, что добавило образу еще больше чувственности.

"Я, как листик на сильном ветру. Как река, которая пустилась нового русла. Во мне сейчас столько переживаний и страхов, но и одновременно куча вдохновения. Ведь ветер сорвет меня понесет куда-то за край, к неизведанному миру, который я до сих пор не знала", - написала Зарицкая.

"Красивая", - написала Миша Романова, бывшая солистка ВИА Гры.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Только вперед", "Сентябрь - это время перемен", "Саша, у меня сейчас именно такие чувства".

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