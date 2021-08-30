Популярная певица Александра Зарицкая из группы "KAZKA" похвасталась похудевшими формами

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "KAZKA", где является солисткой. Недавно певица объявила, что стала новой участницей проекта "Танці з зірками", новый сезон которого выйдет уже в сентябре. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Александра поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Сейчас девушка активно занимается тренировками и подготовкой к шоу "Танці з зірками", но не смотря на это, у группы вышла новая песня под названием "Цілувати тебе"

"Ну наконец 💋

Премьера нового трека! «Ціловати тебе» на всех цифровых площадках. Поэтому слушайте и пишите как вам", - рассказала Александра Зарицкая.

Поклонники засыпали солистку группы "KAZKA" приятными словами в комментариях: "Супер", "Просто вау", "Очень классная песня", "Как всегда, трогательно и завораживающе ❤️", "Хорошо! На повторе! Текст...в самое сердце, спасибо за этот трек"

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