Українська співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала, як проходить репетиція "Тнаців з зірками"

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярною серед українців, ставши відкриттям на "Х-фактору", де заспівала свою пісню "Свята". І хоч група KAZKA не стала переможцем талант-шоу, але це не завадило колективу піти на національний відбір Євробачення. Зараз Зарицька вирішила спробувати себе в "Танцях", звідки поділилася кадрами в Instagram.

На першому сторіс Зарицька показала, як їде на репетицію. Дівчина сиділа за кермом автомобіля, слухала музику і налаштовувалася на тренування.

"Як заряджатися на репетицію танців", - написала Олександра.

На другому сторіс Зарицька була вже на танцювальному майданчику. Саша навіть вирішила показати свого партнера, але без голови, щоб не розкривати особистість, так як заборонено.

"Показую вам тільки ноги можна, ну ось так, максимум, свого партнера. Тепер здогадайтеся, чиї це ноги, корі взяли на себе відповідальність носити мої ноги", - сказала загадково Олександра.

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