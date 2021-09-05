Известная певица Александра Зарицкая произвела фурор на паркете новых "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вышла на паркет "Танців з зірками" и сразу произвела фурор. Кадр страстного танца артистки с ее партнером Юрием опубликовали на странице проекта в Instagram.

На снимке видно, что Саша едва не оседлала Юрия, в момент танца он встал перед ней на колени, а она поставила ему ногу на грудь. Выглядит это очень эффектно и необычно. Как видно, на паркет похудевшая Зарицкая вышла в длинном черном платье с кожаным корсетом, который подчеркнул талию. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а лица на снимке почти не видно.

В подписи к фото говорится: "Какая страсть! Эта пара просто зажгла паркет! Александра Зарицкая со своим партнером Юрием не оставили равнодушным никого! Как тебе выступление?". Пользователи тут же принялись комментировать снимок, засыпая пару комплиментами.

Напомним, Солистка KAZKA Зарицкая засветилась со стройным красавчиком из "Танців з зірками": "Кто ж это у меня такой".

Как сообщала Politeka, Солистка KAZKA в платье с большим вырезом впечатлила формами даже экс-ВИА Гру: "Красивая".

Также Politeka писала, что Партнера Зарицкой из KAZKA по Танцях з зірками "рассекретили" в Сети, любимчик Кароль и Саниной: "Как красиво".