Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала, что происходило за кадрами первого эфира нового сезона «Танців з зірками»

Как известно, Александра стала одной из участниц популярного танцевального проекта. Вместе со своим партнером Юрием Мешковым исполнительница будет бороться за первое место с другими звездами и танцорами.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Зарицкая опубликовала видео, в котором показала, что происходило на съемочной площадке и во время репетиций.

На кадрах можно увидеть, как Александра и ее партнер разучивают движения, готовятся к съемкам, а затем демонстрируют свою страсть на паркете. В перерывах между этим Зарицкая успела пообщаться с другими членами съемочной группы и развлечься с Максом Барских, который был одним из ведущих.

«Танцы. Первый эфир. A point of view. Каждый шаг. Каждый взгляд. Каждый вздох. Каждое прикосновение. Каждый момент», - подписала кадры Зарицкая.

Под ее постом отметилась актриса Инна Белоконь, которая играет роль Мамы Верки Сердючки.

«Любунькаю сильно!», - написала она.

Поклонники Зарицкой также не смогли пройти мимо видео.

«Какой партнёр. Вы огонь», «Ты супер Саша восхищаюсь тобой!», «Горячо», «Супер, страстно, эффектно», «Очень круто, прям в душу... Очень приятно смотреть...», - пишут люди.

Напомним, солистка KAZKA рассказала, что чувствует к своему партнеру по "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая дала жару в первом эфире "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая засветилась со стройным красавчиком из "Танців з зірками".