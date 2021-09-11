Українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе, розповівши про свій новий амплуа

Як пише Politeka.net, Зарицька стала успішною україномовною співачкою. Красуня також вирішила спробувати свої сили на шоу "Танці з зірками". Але Олександра на цьому не зупинилася, вирішивши спробувати себе в якості телеведучої, підмінивши Катю Осадчу. Про це дівчина розповіла в Instagram, поділившись фотографіями.

На нових знімках красуня була в зеленому костюмі і береті. Красуня показала два плани, дозволивши оцінити сповна образ.

"Зустрічайте нову ведучу "Світське життя". Ну майже. На фестивалі "Етніка" підміняла Катю Осадчу. дуже цікавий досвід, скажу я вам. Але мені здається, я впоралася непогано. А ви як вважаєте?",- написала Олександра під фото.

Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:

"Це дуже круто", "Крута казка", "Обов'язково буду дивитися", " ти чудова! Поздоровляю!".

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