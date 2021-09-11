Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя, рассказав о своем новом амплуа
Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала успешной украиноязычной певицей. Красотка также решила попробовать свои силы на шоу "Танці з зірками". Но Александра на этом не остановилась, решив попробовать себя в качестве телеведущей, подменив Катю Осадчую. Об этом девушка рассказала в Инстаграм, поделившись фотографиями.
На новых снимках красотка была в зеленом костюме и берете. Красотка показала два плана, позволив оценить сполна образ.
"Встречайте новую ведущую "Светская жизнь". Ну почти. На фестивале "Этника" подменяла Катю Осадчую. очень интересный опыт, скажу я вам. Но мне кажется, я справилась неплохо. А вы как считаете?", - написала Александра под фото.
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Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
"Это очень круто", "Крутая казка", "Обязательно буду смотреть", "Ты великолепна! Поздравляю!".
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