Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя, рассказав о своем новом амплуа

Как пишет Politeka.net, Зарицкая стала успешной украиноязычной певицей. Красотка также решила попробовать свои силы на шоу "Танці з зірками". Но Александра на этом не остановилась, решив попробовать себя в качестве телеведущей, подменив Катю Осадчую. Об этом девушка рассказала в Инстаграм, поделившись фотографиями.

На новых снимках красотка была в зеленом костюме и берете. Красотка показала два плана, позволив оценить сполна образ.

"Встречайте новую ведущую "Светская жизнь". Ну почти. На фестивале "Этника" подменяла Катю Осадчую. очень интересный опыт, скажу я вам. Но мне кажется, я справилась неплохо. А вы как считаете?", - написала Александра под фото.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Это очень круто", "Крутая казка", "Обязательно буду смотреть", "Ты великолепна! Поздравляю!".

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