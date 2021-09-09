"Это было очень магически"

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая попробовала себя в роли модели, пройдясь по подиуму

Исполнительница рассказала о новом для себя опыте на странице своей группы в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Зарицкая раскрыла, что приняла участие в модном показе украинского бренда для Ukrainian Fashion Week.

По словам исполнительницы, в показе звучала музыка их группы, а сама Зарицкая выступила в качестве модели.

«Это было очень магически и одновременно важно для меня… Меня очень вдохновляет то, что сейчас происходит в модной и музыкальной индустриях Украины… Ну и стоит ли вам говорить, как волнительно мне было в роли модели? Но дальше еще больше. Поэтому оставайтесь с нами. Ох, этот год это что-то невероятное!», - написала Зарицкая.

Звезда добавила, что видит свою цель в том, чтобы продвигать украинское во всем мире.

На снимках ее можно увидеть на подиуме в черно-белом платье и роскошной красной накидке.

Поклонники исполнительницы не смогли пройти мимо этого поста.

«Саша лучшая», «Невероятная», «Люблю», - пишут люди.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заменила Осадчую в "Світському житті".

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая показала неподдельную страсть с партнером в закулисье "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA рассказала, что чувствует к своему партнеру по "Танцях з зірками".