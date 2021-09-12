Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала, як починає свій ранок

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною виконавицею, яка здобула величезну популярність після талант-шоу з піснею "Свята". Після цього красуня була успішна не тільки в Україні, а й у всьому світі, випустивши відеороботу на пісню "Плакала", яку подивилися сотні мільйонів чоловік в Ютуб.

Тепер Зарицька вирішила спробувати себе в "Танцях з зірками", де її партнером став Юрій Мєшков. Пара вдало виступила на першому ефірі "танців", де всі судді похвалили старання Юрія та Олександри.

Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. На нових кадрах Олександра показала, як починає ранок. Красуня йшла босими ногами по траві, прямуючи до своїх улюбленців-французьких бульдогів.

"Прекрасна традиція, починати день з прогулянки босими ногами по траві, дуже заряджає. Сьогодні важливий день", - написала Олександра.

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