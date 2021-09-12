Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как начинает свое утро
Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной исполнительницей, которая обрела огромную популярность после талант-шоу с песней "Свята". После этого красотка была успешна не только в Украине, но и во всем мире, выпустив видеоработу на песню "Плакала", которуую посмотрели сотни миллионов человек в Ютуб.
Теперь Зарицкая решила попробовать себя в "Танцях з зірками", где ее партнером стал Юрий Мешков. Пара удачно выступила на первом эфире "Танцев", где все судьи похвалили старания Юрия и Александры.
Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На новых кадрах Александра показала, как начинает утро. Красотка шла босыми ногами по траве, направляясь к своим любимцам - французским бульдогам.
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"Прекрасная традиция, начинать день с прогулки босыми ногами по траве, очень заряжает. Сегодня важный день", - написала Александра.
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